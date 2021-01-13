“Altyapı ve üstyapı çalışmaları bitti; artık iş, aş, ekmek zamanı”

Bursa'da çeşitli sektörlerde önemli işlere imza atan işadamlarından Gıyasettin Bingöl, Muhammet Etkeser ve Ömer Aktaş, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın daveti üzerine fizibilite çalışması yapmak üzere Muş'a geldi.

Başkan Asya, havalimanında karşıladığı heyetle birlikte ilk olarak Vali İlker Gündüzöz'ü ziyaret etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğindeki Valilik makamında gerçekleşen ziyaretin ardından heyet, Çöğürlü Köyü girişindeki tekstil kente geçti.

Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, burada yapılması planlanan çalışmalarla ilgili işadamlarına bilgi verdiler. Tekstil kentteki incelemelerin ardından heyet, Tarihi Murat Köprüsü ile Valilik tarafından yapılan Sultan Alparslan Parkı'nı gezdiler. Akabinde Organize Sanayi Bölgesine (OSB) geçen heyet, burada yatırım teşvikleri hakkında bilgilendirildiler. Heyet OSB'deki incelemelerin ardından Muş Belediyesi'ne geçti.

Başkan Asya, makamında ağırladığı misafirlerine görev süresi içerisinde hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Daha sonra Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne geçen heyete Muş Belediyesi Etüd ve Proje Müdürü Metin Yoldaş ile DAKA uzmanlarınca Muş'un yatırım potansiyeli ve teşvikler hakkında sunum yapıldı. Buradaki görüşmelerin ardından heyet Şehir Müzesini ve Millet Bahçesini ziyaret etti.

Başkan Feyat Asya, burada yaptığı açıklamada, "İlimizin yatırım ve istihdamına katkıda bulunmak üzere Bursa'dan kendi alanlarında başarılı işadamlarımızı ağırlamanın sevincini yaşıyoruz. Özellikle ilimize yaptığı tesislerle desteğini hep yanımızda hissettiğimiz hayırsever eğitimci işadamı hemşehrimiz Gıyasettin Bingöl'e katkılarından dolayı minnettarız. Bugün kendilerine refakat eden değerli işadamları ile birlikte yoğun ve verimli bir gün geçirdik. İlimizin güzelliklerini kendileri ile paylaştık. Yatırım potansiyeli yüksek olan ilimizde her türlü imkanın olduğunu, onların da vatandaşlarımızın da yapacakları yatırımlardan karlı çıkacağını yerinde inceleyerek anlattık. Dileğimiz ve temennimiz bugün fizibilitesini yaptığımız bu işlerin yarın olumlu sonuçlarını alırız. Yatırım ve istihdamlarla Muş'umuzu hak ettiği seviyeye getirme gayretimiz canla başla devam edecek. Her alanda ilimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muş'umuzun altyapısını ve üstyapısı yeniledik. Artık iş, aş, ekmek zamanı. İnşallah bundan sonra ilimizde güzel gelişmeler yaşanacak" dedi.