Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası'ndan eğitime tablet desteği

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımına sunmak üzere klavyeli, tablet bilgisayarların teslimleri, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile birlikte Amasya TSO Yönetimi, Öğrencilere teslim edilecek tabletleri protokolle, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun'a teslim etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle ülkemiz de devam eden tablet bilgisayar dağıtımına, Amasya'da toplam da 55 adet Klavyeli Tablet desteği ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak katılım sağladı.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç konuşmasında şunları söyledi; "Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşu. Kamu adına yaptığımız işlerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşu olmanın getirdiği sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de hayırlı bir iş münasebetiyle bir araya geldik. Göreve geldiğimiz 2013 yılından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösterdik. Mübarek Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yaptık. İhtiyacı olan öğrencilerimize eğitim yardımı olarak kışlık mont ve bot şeklinde kıyafet desteklerinde bulunduk. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde ihtiyaç sahibi halkımıza 1 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık.Bu yardımları yaparken Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ait en güzel hadislerinden biri olan "sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek" hadisini kendimize düstur edindik. Bu sene eğitim yardımlarımızı, Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim sisteminde yapılan zorunlu değişikliklere uygun olarak yapıyoruz.

Hepimizin bildiği gibi bu dönem öğrencilerimiz, eğitimlerine internet üzerinden devam etmek zorunda kaldılar. Bunun için her öğrencimizin tablet ve bilgisayara ihtiyacı var. Fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle tableti ve bilgisayarı olmadığı için birçok öğrencimiz derslere devam edemiyor.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu mağduriyetin giderilmesi için katkıda bulunmak istedik. Bu amaçla, bilgisayar ve tableti olmadığı için derslere katılamayan öğrencilerimize ulaştırılmak üzere 55 adet klavyeli tableti bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz.

Öğrencilerimizin tabletleri iyi günlerde kullanmalarını, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini diliyorum" diye konuştu.