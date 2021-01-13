Amasya’da sağanak yağmur

Amasya ve çevre illerde beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Meteoroloji vatandaşları kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyardı. Amasya Belediyesi anonslarla vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevresinde yağışlı havanın etkili olacağı duyurulmuştu. Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak kendini bugün akşam saatlerinde gösterdi. Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Amasya ve Çorum illerinde kuvvetli gök gürültülü yağış etkili olmaya başladı.

Ocak ayında kar yağması beklenirken yağmurun yağması bile çiftçinin yüzünü güldürmeye yetti. Sağanak yağışın, barajların doluluk oranlarını arttırması bekleniyor. Bununla birlikte şiddetli rüzgar elektrik direklerine zarar verdi. Vatandaşlar olası bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması adına uyarıldı.