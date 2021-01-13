Amasya'da şaşkına çeviren görüntü! Boyu kadar dev yayın balığını böyle yakaladı

Kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin azaldığı Yeşilırmak'ta canlılar da etkileniyor. Irmakta bazı bölgelerde balık ölümleri görülmeye başlandı.

Yeşilırmak’ta boyu kadar balığı elleriyle yakalayan yaşlı adam kamerada | Video

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU BALIĞI KIYIYA ÇIKARMAYI BAŞARDI

Balıklar, oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından yakalanıyor. 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren bir kişi, uzun uğraşlar sonucu balığı kıyıya çıkarmayı başardı. Bazı vatandaşlar da kıyıdan 'Helal olsun dayı' diyerek alkışla tempo tuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O ANLARI ANLATTI

Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ta boyu kadar olan dev balığı sırılsıklam olmasına rağmen elleriyle yakalayıp kaçmaması için üzerine oturan 65 yaşındaki Mevlüt Usalır, o anları anlattı.

Kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak'ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü. Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı.

Yaşlı balıkçı boyu kadar olan dev balığı yakaladığı anları anlattı "Canavar gibiydi" | Video

55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehir sularının çekilmesiyle göle dönüşen alanda dev bir yayın balığı olduğunu öğrenmesi üzerine harekete geçen evli ve 7 çocuk babası Usalır, "İki, üç sefer kıyıya çıkarttım. Bana kuyruk attı. Elimden kurtuldu. En son denememde iki sefer kafasına vurdum. Biraz sersemleyince kıyıya çıkardım. Yaklaşık 50 kilo vardı. Canavar gibiydi. İki, üç gün orada kaldığı içinde biraz hırçınlaşmıştı. Biraz uğraştırdı" dedi.

Çocukluğundan bu yana balık tuttuğunu belirten Usalır, "Balık deyince buradan atlar Kars'a, Kayseri'ye bile giderim. Bu balık bayağı ağırdı. Gençliğimde olsa balığı tuttuğum gibi dışarı atardım" diye konuştu.