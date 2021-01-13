Amigo tombik ölümden döndü

Sakarya'da ikamet eden ve szun süreden beri kamyonetiyle sebzecilik yapan Amigo Tombik Remzi Yücel, satış yapmak için gittiği Bilecik Söğüt ilçesinde kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Bilecik ili Söğüt ilçesinde meydana gelen kazada, 74 yaşındaki Amigo Tombik Remzi Yücel'in kullandığı 54 AP 415 plakalı kamyonet, Yücel'in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, Kamyonet sürücüsü Remzi Yücel, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen kamyonetin içininde kurtarılarak 112Acil servise ait Ambulansla Söğüt Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Yücelin omuzunda ve göğsünde kırıklar oldu tespit edildi.

AMİGO TOMBİK KİMDİR?

Sakarya Adapazarı İlçesi Karaköy mahallesinde evinde istirdat eden Milli Amigo Tombik,2003 yılında 9 Martta yapılan Siirt seçiminde de AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğanın amigoluğunu üstlendi. Yıllar önce Milli Takım amigoluğunu da yapan Sakarya'lı"Amigo Tombik", AK Partinin seçim otobüsüyle dolaşıp, "En büyük enişte bizim enişte" diye sloganlar atmıştı. Amigo Tombik, Türkiyeye hizmet getireceğine inandığı Erdoğana da çalıştığını belirterek, "Başbakan Siirtten çıkacak. Siirte hizmet gelecek" demişti.

Aslında Remzi Yücel'i futbol dünyası çok iyi tanıyor. Özellikle Naim Süleymanoğlu'nun Seul Olimpiyatları'nda altın madalya almasından sonra halkın coşturulma görevini o üstlenmişti.

Evinde istirahat eden Amigo Tombik Remzi Yücel iyileşeceği günü bekliyor.