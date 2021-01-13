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’da 14 düzensiz göçmen yakalandı

'da yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:02 ABONE OL
Anamur’da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz'den Kıbrıs'ın Rum kesimine yönelen kaçak göçmenler yakalandı.

Anamur Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaağaç sahilinde denize açılmak üzere olan düzensiz göçmen grubu olduğu bilgisini alan ekipler, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan ülke dışına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Ege Denizi'nde Türk sahil botlarının sıkı denetimleri ve Yunanistan'ın önlemleri nedeniyle Akdeniz sahillerinden Kıbrıs Rum kesimine gitmeye çalışan düzensiz göçmenler son aylarda bu hattı kullanmaya çalışıyorlar.

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Anamur’da 14 düzensiz göçmen yakalandı
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