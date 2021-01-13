Aralarında 13 polisin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, başta silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti olmak üzere adam öldürme, yaralama ve yağma gibi çeşitli suçlara karışan 55 kişilik bir organize suç örgütünü deşifre etti. Aralarında biri komiser, 13 polisin de bulunduğu söz konusu şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.

Daha önce belirlenen adreslere özel harekatın da desteğiyle eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.