Ardahan’ın meşhur çam ağacı ahşap dağlama sanatına ilham olacak

Ardahan'ın Posof ilçesinde ahşap yakma ve dağlama sanatı ile uğraşan Hüseyin Erbaş, bu eski sanatı yaşatmak için sadece Ardahan'da değil, sanatını il dışına büyük şehirlere de taşıdı. Usta sanatçı daha önce de Bursa, Orhangazi Ördekli Kültür Merkezi'nde de resim sergisi açmıştı. Erbaş'ın sergisi çok sayıda ziyaretçi akınına uğramış, sergide Hüseyin ustanın eserleri görücüye çıkarırken ahşaba işlenmiş resimler herkesi hayrete düşürmüştü.

Günümüzde ise uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde okullarda ders olarak verildiğini söyleyen ahşap ustası Hüseyin Erbaş, "Bu sanat Selçuklulardan ve Osmanlılardan süre gelmiş günümüze kadar ulaşmıştır. Bazı kaynaklarda 4000 yıllık bir geçmişi olduğu söyleniyor. Türkiye'de bu konuda çok az insan bilgi sahibidir. Şu anda sadece halk eğitimlerde kurs olarak veriliyor, bende hem memleketim Ardahan'da hem de Bursa'da bir halk eğitim merkezinde bu sanatla ilgili hocalık yapıyorum. Ancak şu anda pandemiden dolayı Halk Eğitim Merkezleri kapalı olduğu için sadece atölyemde bu hizmeti veriyorum. Bu güne kadar üç kişisel sergimi açmış bulunmaktayım, 35 tane tuval askıda olan eserim sergilendi. Onların yanı sıra 20 tane de ufak çalışmalarım sergilendi. İsteyen vatandaşlarımız beğendiği eseri sosyal medya yada bizzat arayarak satın alabiliyorlar." dedi.

TEK HAYALİ MESLEĞİNİN DEVAM ETMESİ

Erbaş, son olarak Ardahan'da gençlere bu mesleği öğretmek için pandemi sonrasında Ardahan Valiliğine bir dilekçe ile başvuruda bulunacağını ve Halk Eğitim Merkezinde Ardahanlı gençleri yetiştireceğini belirterek şunları söyledi, "Ardahan'ın sarı çam ormanları dünyada bir eşi benzeri yoktur. Bu kaliteli odunlar işlendiğinde dünya harikası eserler ortaya çıkacaktır. Biz elimizdeki zenginliğin farkında değiliz, bu zenginliklerimizi kazanca, ekonomiye kazandırmamız lazım, o yüzden ahşap dağlama ve işleme sanatı çok çeşitliliğinde önünü açacak. Örneğin işyeri tabelalarının ahşap dağlanarak yapıldığını düşünün ortaya ne kadar harika bir görüntü çıkar, hem tabelalardaki görüntü kirliliği ortada kalkar, hem de ekolojik tabelalar hayatımıza girmiş olur. Bu ahşap dağlama ve işleme sanatı Ardahan turizmi ne de hayat verecektir. Covid-19 belasında kurtulur kurtulmaz inşallah memleketim Posof ve Ardahan'da bu projelerimi hayata geçireceğim." dedi.