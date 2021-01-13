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Arızadan dönen ekiplerin önüne çığ düştü

’ın ilçesinde arıza onarımından dönen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) personelinin önüne çığ düştü. Yolda mahsur kalan ekipler, yolun açılmasıyla birlikte çığ bölgesinden ayrıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:00 ABONE OL
Arızadan dönen ekiplerin önüne çığ düştü

Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi'ndeki arızaya giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, dönüşte yaklaşık 10 metre önlerinde çığ düştü. Karla birlikte kaya parçalarının yola düşmesiyle kısa süreli panik yaşandı.

Yola mahsur kalan ekipler, mahalle sakinlerinin haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı Çatak İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çığın düştüğü yol temizlenirken, ekipler merkeze döndü.

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Arızadan dönen ekiplerin önüne çığ düştü
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