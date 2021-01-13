Arnavutköy’de balık boyu denetimi yapıldı! Kar düşmeden sarıkanat avı yoğunlaştı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hamsilerin boy uzunluğunun yasal sınırın altında kalması nedeniyle getirilen avlanma yasağı nedeniyle İstanbul Boğazı ve çevresinde denetimlerini sıkılaştırdı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahil güvenlik, deniz polisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz zabıtası ekipleri Arnavutköy sahilinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, olta balıkçılarını yasal boy sınırları konusunda bilgilendirdi. İstanbul Boğazı'nda balık tutan olta balıkçıları ise denetimlerden memnun olduklarını söyledi. Boğazda balık tutan İzzet Kalaycı "bu sezon sarıkanat sezonu. Büyk balıklar geliyor. Bunların boy sınırları yasal sınırların üzerinde. Denetimlerden memnunuz" dedi.

Denetimler olmasa dahi sahilde balık tutan Mehmet Günaydın, "Balıkların neslinin tükenmemesi ve önümüzdeki yılda balık tutabilmek için oltaya gelen küçük balıkları tekrar denize atıyorum. Oltaya istavrit geliyor boyu 12 santimden küçük olunca geleceği düşünerek balıkların büyümesi için tekrar yaşam alanlarına gönderiyoruz" dedi.



İstanbul Emirgan sahilinde sarıkanat bolluğunun yaşanması nedeniyle kışı olta balıkçılarının istilasına uğradı. Yüzlerce olta balıkçısı kıyıda kar yağışı gelmeden sarıkanat avlamanın bereketini yaşadılar. Olta balıkçıları yakaladıkları sarıkanatlarını 60 TLden satarak gelir elde ettiler. "



BOĞAZDA SARIKANAT KAYNIYOR



İstanbul boğazında sarıkanat bolluğunun yaşandığını belirten İzzet Tuztaş, "20 gündür boğazda sarıkanat bolluğu var. İri iri sarıkanat balığı avlıyoruz. Tezgahlarda 80-90 TL'den satılan bu balıklar olta ile yakalandığı için taze taze 60 TL'den vatandaşa satılıyor. Bu yıl İstanbullular bol miktarda sarıkanat tüketme şahsına sahip oldular. Kar yağışının başlaması ve balığın kulağına kar suyu kaçması ile bu sarıkanatlar boğazı terkedecek" dedi.