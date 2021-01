Asırlık çınarlardan koronavirüse çalım

ElazığSivrice'de, 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, yakalandığı koronavirüsü evinde tedavi ile yendi. Sürek köyünde 100 yaşına kadar oğluyla yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, 2 sene önce köyden kente yerleşti. Merkeze bağlı Rüstempaşa mahallesinde ikamet eden Şahide nine, 12 gün önce rahatsızlandı. Bunun üzerine evde alınan test sonucunda koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 6 çocuk, torun ve torunlarının çocuklarıyla toplam 80 torunu bulunan Şahide nine, Kovid-19'u evinde uygulanan tedavi ile ufak öksürüklerle yenmeyi başardı. Şahide ninenin, hayatında ilk kez 2 yıl önce üşütme şikâyeti ile hastaneye gittiği öğrenildi. 100 yaşına kadar köyünde yaşayarak doğal beslendiği için sağlıklı olduğunu aktaran Şahide nine, "Maskesiz kimse dışarı çıkmasın. Herkes herkese saygılı olsun" diyerek uyarıda bulundu.Antalya Elmalı'da koronavirüse yakalanan Fatma Akkoç (93) ise evde süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kayıtlarda yaşının 93 olduğunu ancak 2 yıl nüfusa geç kaydedildiğini söyleyen Fatma Akkoç, "Hastalığımı ilk üşümeyle fark ettim. 10 gün gibi bir sürede hastaneye yatışıma gerek kalmadan sağlığıma kavuştum" dedi. Fatma nine, şöyle konuştu: "Kronik tansiyon hastasıyım. Gençliğimde de bu tür bulaşıcı hastalıkları gördüm. Hatta zatürre ve tifo hastalıklarını da bizzat yaşadım. 5 çocuk, 11 torunum var ve torunumun torununu gördüm. Yaşam boyu doğal beslendim. Hastalık sürecinde yaşadıklarım beni oldukça zorladı."