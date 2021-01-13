Atatürk barajında tutulan balıklar bölgenin balık ihtiyacını karşılıyor

Şanlıurfa'nın birçok bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşılırken, farklı geçim kaynaklarına da başvuruluyor. Fırat Nehri'nden faydalanan vatandaşlar balıkçılık açısından da iyi iş istihdamları oluşturuyor.

Siverek ile Çermik ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan bölge halkı Atatürk Baraj göletinde su tutulmamasıyla beraber balıkçılığa merak sardı. İlçe halkı ilkel motorlarla gölete açılarak avlayabildikleri kadar balık tuttuktan sonra bölgelerine dönerek balıkları temizliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de 4 büyük asma köprüsü konumunda bulunan Nissibi köprüsünün yapılmasıyla bölgede balıkçılık gelişirken bazı bölgelerde vatandaşlar Feribotla gezi turu gerçekleştiriyor. Bölgeye piknik yapmak için giden vatandaşlar bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalırken temiz havanın tadını çıkarıyor.

BALIK IZGARA YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Bölgeye piknik için gelen vatandaşlara balık ızgara yaparak geçimini sağlayan Çermikte ikamet eden Sinan Kutlu şunları kaydetti. "Atatürk barajında su tutulmasıyla beraber bölgede yaşayan vatandaşlar olarak evimizin geçimini sağlamak için balıkçılık yapıyoruz, balıkları tutarak temizliğini yapıp pikniğe gelen vatandaşlara servis yapıyoruz, isteyen vatandaşlara da paket servisi hizmeti veriyoruz. Nissibi köprüsü yapılmadan kullandığımız feribotla ise isteyen vatandaşlara bölgeyi gezdiriyoruz."

MOTORLA BALIK TUTUP SATIŞINI SAĞLIYORUZ

Bölgede motorla olta balık tutarak temizliğini yapan Çermikli İbrahim Halil Kutlu ise, "Sabah erken saatlerde Çermik ilçesi sınırlarında bulunan Fırat nehrine balık tutmak için çıkıyoruz, motorlarla gezerek olta balık tutup hem bölgeye gelen vatandaşlara satış yapıyoruz, hem de Diyarbakır'dan gelen toptancılara balıkları satıyoruz. Atatürk barajı Fırat nehri bölge halkının ve bizlere geçim kaynağı sağlıyor." ifadelerini kulandı. Bölgedeki vatandaşlar ilk zamanlar balıkçılığa hobi olarak başlasa da şimdilerde geçim kaynağı olarak her gün bölgede balık tutmaya çalışıyor. Atatürk barajı Fırat Nehri kıyılarına Diyarbakır'dan gelen toptancılar Çermik ilçesi kırsalıyla, Siverek kırsalındaki balıkçıların tuttuğu tonlarca balığı Diyarbakır'da bölgeye pazarlıyor.