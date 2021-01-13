Avcılar'da inşaatın istinat duvarı yıkıldı

Avcılar'da bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaat alanında yaptırılan beton duvar, birkaç günden bu yana yağan yağmurun zemini yumuşatması ve İSKİ'ye ait bir su borusunun patlamasıyla akan su nedeniyle yıkıldı.

2 metre yüksekliğindeki beton duvarın çökmesi üzerine, bölgeye İSKİ ve itfaiye ekipleri gönderildi. Duvarın yanında şans eseri çalışan olmaması olası faciayı önledi. Duvar enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.