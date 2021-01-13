Avustralya Büyükelçisi'nden Türkiye'ye övgü

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes - Brown'u makamında kabul etti. Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Vali Karaloğlu, Büyükelçi Innes - Brown ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi Marc Innes - Brown, Avustralya Büyükelçiliği 3'üncü Sekreteri Kim Esteban Refshauge ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı'nın yer aldığı görüşmede Büyükelçi Innes – Brown, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Koronavirüs sürecinde tüm dünya, özellikle sağlık sektöründe, sıkıntılı günler geçirirken Türkiye'yi sağlık altyapısı, sağlığa yaptığı yatırımlar ve sağlık tesisleriyle "mükemmel" olarak nitelendiren Büyükelçi Brown, bu nedenle kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Avustralya'nın Covid-19'la mücadelesine de değinen Büyükelçi, bazı kısıtlamaların ülke genelinde devam ettiğini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu, son yıllarda sağlık sektörüne cok yatırım yapıldığını, özellikle son dönemde yasanan salgınla bu yatırımların ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek Türkiye'nin sahip olduğu vizyonun altını çizdi.

Görüşmede Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle, hem ülkemiz açısından hem de bölge için tarım, hayvancılık, sanayi gibi birçok alanda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Karaloğlu, pandemi sürecinde olumsuz etkinin en aza indirilmesine dönük vatandaşlara ve esnaflara yapılan desteklerden de bahsetti.

Alınan önlemlerle vaka sayılarının ve yoğun bakım doluluk oranlarının da düştüğünü ifade eden Karaloğlu, durumun yönetilebilir olduğunu dile getirdi.

Vali Karaloğlu, bugün gelinen noktada Diyarbakır'ın her açıdan en az İstanbul ve Ankara kadar güven ve huzur veren bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

Olumlu geçen görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimiyle görüşme sona erdi.