Aynı gün anne kalp krizinden, oğlu ise koronadan hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Acısu mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Şahin ile Almanya'da yaşayan evli ve 3 çocuk sahibi oğlu Yaşar Şahin (55) aynı gün hayatını kaybetti.

Anne Şahin, 2 ay önce yakalandığı koronavirüsün ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındı. Geçtiğimiz kalp krizi geçiren anne Şahin yaşamını yitirdi.

Anne Şahin'in Almanya'da koronavirüs tedavisi gören oğlu Yaşar Şahin de 5 saat sonra hayatını kaybetti. Anne Şahin, Acısu mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilirken, oğlu Yaşar Şahin'in cenazesinin Trabzon'a getirildikten sonra aynı yerde annesinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

ACI ÜST ÜSTE GELDİ

Annesini ve ağabeyini aynı gün kaybeden Sezgin Şahin SABAH'a konuştu. Şahin, "Annem 2 ay önce koronavirüse yakalanmıştı. Hastanede yapılan tedavi sonrası koronavirüsü yenerek eve gelmişti. Annemde yıllardır kalp sorunu vardı. Geçtiğimiz günlerde kalbindeki ağrı ve ritim bozukluğundan hastanede tedavi altına alınmıştı. Annem geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Annemi kaybetme acısını yaşarken, 5 saat sonra Almanya'da yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören abim hayatını kaybetti. Almanya'da 15 gündür yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek koronavirüs tedavisi gören abim ile annemin aynı gün ölmesi bizleri perişan etti. Babam 6 yıl önce vefat etti. Acılar gelince hep üst üste geliyor. Annem kalbine yenildi, abim ise koroyana yenik düştü. Acımız çok büyük. Yüreğimiz yanıyor. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Şimdi ise Almanya'dan abimin cenazesini bekliyoruz. Annemin yanında toprağa vereceğiz." dedi.