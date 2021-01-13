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, kaçta kapanıyor? 2021 : Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti kaça kadar açık?

Yeni haftanın en çok araştırılan konularından birisi de oluyor. Çek, senet, hesap açma kapama gibi işlemlerini halletmek isteyenler bankalardaki mesai durumunu merak ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle bazı finansal ihtiyaç ve işlemler için Halkbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi gibi birçok banka mesai saatlerinde değişiklik yapmış oldu. Peki , kaçta kapanıyor? !

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:14 Son Güncelleme: 13.1.2021 09:15 ABONE OL
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Banka çalışma saatleri: Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti kaça kadar açık?

Banka çalışma saatleri günün ilk ışıklarıyla birlikte araştırılıyor. Salgın nedeniyle ülkemizde çoğu kurumun çalışma saatleri üzerinde değişiklikler yapılırken Halkbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi gibi birçok bankada çalışma saatinde değişikliğe gitmişti. Bunlardan özel bankaların çoğu çalışma saatlerini güncellerken kamu bankalarında çok büyük değişimler yaşanmadı. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021!

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Banka çalışma saatleri hafta içi gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizde, Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankanın çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

İşte 2021 banka çalışma saatleri

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank'tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Denizbank "2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası yaptığı açıklamada "Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Koronavirü tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi de şube çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak ve sizlere kesintisiz hizmet vermek üzere İstanbul ili içindeki çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir. Bu doğrultuda; tüm şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet verecektir. Cep Şubesi, İnternet Şubesi, ATM veya Çağrı Merkezi kanallarımızı öncelikli olarak kullanabilirsiniz."

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC'de mesai saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında. HSBC yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerin çalışma saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişeceğini bildirdi.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB: "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir"

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bankalar saat 09:00'da başlıyor. Saat 12:30'da öğle tatiline giren bankalar 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 16:00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

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Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Banka çalışma saatleri: Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti kaça kadar açık?
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