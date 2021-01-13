Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Banka çalışma saatleri: Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti kaça kadar açık?

Banka çalışma saatleri günün ilk ışıklarıyla birlikte araştırılıyor. Salgın nedeniyle ülkemizde çoğu kurumun çalışma saatleri üzerinde değişiklikler yapılırken Halkbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi gibi birçok bankada çalışma saatinde değişikliğe gitmişti. Bunlardan özel bankaların çoğu çalışma saatlerini güncellerken kamu bankalarında çok büyük değişimler yaşanmadı. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021!
Banka çalışma saatleri hafta içi gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizde, Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankanın çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…
İşte 2021 banka çalışma saatleri
Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.
Akbank'tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.
DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.
Denizbank "2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz." açıklamasını yaptı.
İş Bankası yaptığı açıklamada "Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."
Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.
Koronavirü tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.
Yapı Kredi de şube çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.
"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"
QNB Finansbank, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.
QNB Finansbank'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak ve sizlere kesintisiz hizmet vermek üzere İstanbul ili içindeki çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir. Bu doğrultuda; tüm şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet verecektir. Cep Şubesi, İnternet Şubesi, ATM veya Çağrı Merkezi kanallarımızı öncelikli olarak kullanabilirsiniz."
HSBC'de mesai saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında. HSBC yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerin çalışma saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişeceğini bildirdi.
TEB: "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir"
Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.
Bankalar saat 09:00'da başlıyor. Saat 12:30'da öğle tatiline giren bankalar 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 16:00'a kadar hizmet vermeye devam eder.