Başkan Çakmak buğday pazarı esnaflarının taleplerini dinledi

Şanlıurfa Siverek AK Partili İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak esnaf ziyaretleri kapsamında buğday pazarı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle buğday pazarına giden Başkan Ayşe Çakmak, esnaflarla bir araya geldi.

Bir süre sohbet ettiği esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Çakmak, esnafın taleplerini dinledi.

Esnafın su tahliyesi talebini ilgili not alan başkan yardımcısı ve birim müdürü, Başkan Çakmak'ın talimatı üzerine sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.

Esnafın yoğun ilgi gösterdiği Siverek ilçesinin Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, tüm pazar esnafını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Çakmak'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Buğday Pazarı Başkanı Selim Karaburç, "İlçemizde ilk kadın belediye başkanı olması hepimizi gururlandırdı, öncelikle yeni görevinde başarılar diliyorum. Bizler için buğday pazarı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinlemesi de ayrı bir güzellik oldu. Taleplerimizi ilettik, kendisi de not aldı, kısa sürede çözüme kavuşturacağına inanıyoruz. Ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz." dedi.

Buğday pazarının bölge ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Çakmak, "Esnafımızla birebir sohbet ederek taleplerini dinleme noktasında güzel değerlendirmelerde bulunduk. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle güzel bir çalışmaya imza attık. Zaten esnafımızı ziyaretten önce arkadaşlarımızla istişare ederek mevcut sorunların çözümü noktasında çalışma başlatacağımızı dile getirdik. Pazarda faaliyet yürüten esnaflarımıza yapacağımız çalışmalar konusunda da bilgiler verdik. Önümüzdeki dönemlerde Siverek'e yeni bir buğday pazarı kazandırmak için elimizden gelen çabayı ve gayreti göstereceğiz. Gösterdikleri teveccühten ötürü tüm esnaf ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.