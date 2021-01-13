Otel odasında öldürülen Ferdane Kurt cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

KADIN SIĞINMA EVİNİ KABUL ETMEMİŞ

Çocuğu ile birlikte otelde yaşamaya başlayan Ferdane Kurt ile ilçe sosyal hizmetler görevlileri görüştü. Ferdane Kurt görevlilere, 3 çocuğu olduğunu çocuklarının dedeleri ve dayıları ile birlikte Malatya'da yaşadıklarını, yanındaki oğlunun ise dini nikahlı eşinden olduğunu, onun ailesinin ise çocuğu kabul etmediklerini, bu nedenle eşinden ayrılarak İstanbul'a geldiğini söyledi. Görevlilerin kadın sığınma evine yerleştirme talebini de kabul etmeyen kadın, daha önce kaldığı bu yere dönmek istemediğini, iş bulup çalışarak çocuğuna bakacağını, bu nedenle otelde kalmaya devam etmek istediğini belirtti.