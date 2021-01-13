Belediye ile ZESOB protokol imzaladı

Zonguldak Belediyesi ile ZESOB Eğitim Geliştirme ve Yatırım Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile protokol imzalandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan imzalanan protokol ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Zonguldak Esnaf ve Sanatkâr Odaları (ZESOB) Birlik Başkanı Muharrem Coşkun ile birlikte imza altına almış olduğumuz sözleşme gereği Fen İşleri bünyemizde bulunan araç, gereç ve makinelerin etkin, verimli ve düşük maliyet ile bakımı, onarımı, arıza ve tespit hizmetlerinin ZESOB Eğitim Geliştirme ve Yatırım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından karşılanmasını içeren protokolümüzü gerçekleştirdik. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun da imzalanan protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diledi.