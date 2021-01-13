Benliahmet Köyü’nde geleneksel at yarışları

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde düzenlenen at yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübünün düzenlediği yarışlara 5 at katıldı. 7.5 km'lik parkurda Joker İbrahim Yılmazel'in biniciliğini yaptığı Cengiz Bulut'un "Umut Efe" isimli atı birinci oldu. At yarışlarının kentte en çok yapıldığı Benliahmet köyü bir kaç yıllık aradan sonra Atlı Spor Kulübünün bu yıl kurulmasıyla yeniden start aldı. Bundan sonra da belli aralıklarla yarışlar düzenlenerek ata sporu yaşatılacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

Bir araya gelen köylüler çevre köylerden de gelen at meraklılarının toplanmasıyla yarış atlarını hazırladılar. Atlarını süsleyen ve kuyruklarını bağlayan sporcular yarışmanın start alacağı Kağızman yolu üzerindeki Kesikköprü mevkiine gittiler. Vatandaşlar, 7.5 km'lik parkurda atların yarışını izlemek için hakim tepelere çıktılar. Dürbünlerle ve sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlarla yarışı izleyenler daha sonra bitiş noktasına akın etti. Bitiş noktasındaki Türk bayrağının bulunduğu alana kadar koşan atları izleyenlerin heyecanı görülmeğe değerdi. Birinci gelen atı ve jokerini görmek için vatandaşlar birbiriyle yarışırken yorulan atlar ise rahatlamaları için yaklaşık 10 dakika gezdirildi.

İbrahim Yılmazel'in biniciliğini yaptığı Cengiz Bulut'un "Umut Efe" isimli atı birinci, biniciliğini Ekin Akkurt'un 'Botan' atı ikinci, Yakup Cece'nin 'Yıldırım' isimli atı üçüncü oldu. Muhtar Rahmi Korkmaz, birinciye ödülünü vererek tüm katılımcılara teşekkür etti ve yarışların belli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Yarışları birincilikle tamamlayan joker İbrahim Yılmazel at yarışının bir sevda olduğunu söyleyerek şu anda tarifsiz duygular içinde olduğunu belirtti. Atın sahibi Cengiz Bulut ise çok mutlu olduklarını kaydetti.

Yarışlardan sonra yarışmayı birincilikle tamamlayan atın sahibi Cengiz Bulut'un evine geçildi. Alkışlarla karşılanan atın başarısı nedeniyle bir koyun kurban edildi. Koyunun kanını atın alnına süren Cengiz Bulut, yarışmada aldıkları başarıyı kutlayan herkese teşekkür etti.

Joker İbrahim Yılmazel de yakınlarının tebriklerini kabul ettikten sonra atını ahıra aldı ve birincilik madalyasını atın boynuna taktı.