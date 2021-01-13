BEÜ ile Milli Eğitim protokol imzaladı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bülent Ecevit Üniversitesi ile 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun imzalanan protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim kurumlarımızda eğitim hizmetlerinin niteliğini artırılması, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimi faaliyetlerinin artırılması, mesleki gelişimlere destek olunması açısından üniversitemiz ile işbirliğini önemsiyoruz. Eğitimin her alanında üniversitemizin sahip olduğu nitelikli insan kaynağı ve bilgi birikiminin ilimiz eğitim kurumlarına ve eğitim kadrolarına yansıtılması açısından işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya işbirliği protokolünün uygulanmasında görev alacak tüm akademisyenlerimize ve protokolün hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun." dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'da imzalanan protokolü her iki kuruma da hayırlı olmasını diledi.