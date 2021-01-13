Beykoz bal üretimiyle İstanbul’da şampiyon

Beykoz Belediyesi'nin yaklaşık on yıldan bu yana kovan desteği, festivaller, uluslararası kongrelerle üretimini teşvik ettiği "Beykoz Balı" özgün aromasıyla sofralara lezzet, şifasıyla bedene kuvvet, marka değeriyle de ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.



128 TON BAL ÜRETİLİYOR



Ormanlık alanlarında ıhlamur ve kestane ağaçlarının sık görüldüğü ilçede 128'i Devlet Destekli Kayıtlı Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)'ye kayıtlı toplam 430 arıcı faaliyet gösteriyor.



Beykoz'da ekonomiyi canlı tutan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetiminde 12 bin 800 kovan varlığıyla yürütülen arıcılık faaliyetleriyle kovan başına yaklaşık 10 kilo olmak üzere yıllık 128 ton üretim yapılıyor.



İstanbul'un en çok bal üretilen ilçesi unvanına sahip Beykoz'da arıcılık, Riva, Akbaba, Dereseki, Kaynarca, Anadolukavağı, Çavuşbaşı ve Tokatköy ağırlıklı yürütülürken, zengin bitki örtüsüyle ilkbahar aylarında farklı illerden gelen arıcılara da ev sahipliği yapıyor.

Doğanın mucizevi bir armağanı olan, arıcıların emek ve özenle sağladıkları ballar her sağım döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onay verdiği laboratuvarlarda yapılan analizlerin ardından pazara gönderiliyor.



ÖZELLİKLE KESTANE BALI ARANIYOR



Beykoz ormanlarındaki kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen "Beykoz Kestane Balı" ise müdavimleri tarafından özellikle aranıyor. Kendine özgü orta sertlikte acı bir aromaya, koyu kahve rengi görünüme sahip Beykoz kestane balı günlük tüketimin yanı sıra apiterapi (arı ve arı ürünleriyle tedavi)de kullanılıyor.



Uzmanlar tarafından şifa ve lezzet deposu olarak nitelendirilen, besin ve enerji değeri son derece yüksek bir ürün olan kestane balı içeriğindeki zengin vitamin ve minerallerle kış ayları hastalıklarına karşı kalkan vazifesi görüyor.



Kestane Balı'nda yıllık üretim ise 7 ila 9 ton arasında gerçekleşiyor.



POLEN, ARI SÜTÜ VE BAL MUMU DA ÜRETİLİYOR



Beykozlu arıcılar kestane ve çiçek balının yanı sıra arı alternatif tıp yöntemlerinin son yıllardaki gözdesi apiterapide kullanılan polen, arı sütü, propolis, bal mumu ve arı sütü gibi ürünlerin de üretimini yaparak hem ilçe ekonomisine hem de sağlığa katkıda bulunuyor.



ARICILIK ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK



Beykoz Belediyesi, yerel ürünlerle ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere ilçede başlattığı tarım atağı kapsamında, arıcılık faaliyetlerini bilimsel çalışmalarla desteklemek amacıyla akademisyenler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve arıcıların katılımıyla "Arıcılık Çalıştayı" yapmayı da planlıyor. İlçenin adıyla namlı balı, Beykoz Belediyesi tarafından Cumhuriyetköy'de yapımına başlanan ve yakında yerel köy ürünleriyle kapılarını açacak olan "Beykoz Köy Pazarı" raflarında da tüketicilerle buluşacak.