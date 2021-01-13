Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan'dan uyarı: "Bu doğru değil"

'BELEDİYELER, ÇİMEN YERİNE AĞAÇ YETİŞTİRSİN'

Tarımsal sulamaya da dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "'Vahşi sulama' dediğimiz, suyu açtık, nehirden aldık, olduğu gibi tarlaya vermek yerine 'damla sulama' ya da 'hedef odaklı' sulama tarzında yaklaşımlar var. Tarımda da çok fazla miktarda suyu israf ediyoruz. Yerel yönetimlere bir mesajı da şöyle vermek gerekiyor; çimen sulamanın çok büyük su israfı yaptığını bilmemiz gerekiyor. Çimen yetiştireceğimize ağaç yetiştirirsek hem doğa için daha doğru bir yaklaşım sergilemiş oluruz hem de su israfını önlemiş oluruz. Belediyeler ya da vatandaşlar, çimen ile peyzaj yapmak yerine, ağaç ile peyzaj yapmayı tercih ederlerse daha doğru olacaktır" ifadesini kullandı.