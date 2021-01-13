Bir okul protokolü daha imzalandı

Daha önce Dicle ilçesinde yapılacak bir kütüphane ve Bağlar'a yapılacak bir okul için hayırsever vatandaşlarla protokol imzalayan ve "Protokol törenlerinin artmasını temenni ediyorum" diyerek vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Münir Karaloğlu'nun bu temennisi hayırsever vatandaşlardan karşılık buluyor. 2020 yılında hayata veda eden, yıllarca tarım ürünleri ticareti ile tedarik zinciri yönetimi alanlarında aktif rol oynayan ve aynı zamanda Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanlığı, Tahıl ve Yem Ticareti Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevler yapmış Diyarbakırlı bir iş insanı Hakan Bahçeci adına kardeşi Nazım Yılmaz Bahçeci, Çermik ilçesine 16 derslikli bir Anadolu Lisesi yaptırma işini üstlendi.

Çermik Kaymakamı Ramazan Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile Hakan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Nazım Yılmaz Bahçeci'nin yer aldığı protokolde konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Bugün yine güzel bir protokol imzası için bir aradayız" diyerek sözlerine başladı.

"HAYIRSEVERLERİN KATKISI ÇOK ÖNEMLİ"

Konuşmasının başında Hakan Bahçeci'ye değinen Karaloğlu "Hakan Bahçeci Çermikli bir iş insanı. Önemli işler başarmış. Yurtdışında, yurtiçinde… Genç yaşta da rahmetli olmuş, 2020 Mayısında… Şimdi kardeşi Nazım bey ve Hakan gıda olarak onun adına, rahmetlinin adına, 16 derslikli Anadolu Lisesi yapacaklar. Projede gayet güzel olmuş. Projesini de hazırlamış arkadaşlar. Çok güzelde bir projesi olacak. Özel kalitesinde okul olacak inşallah. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Rabbim Hakan beye rahmet etsin" dedi. Diyarbakır'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu söyleyen Karaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca okullara yönelik olarak gerçekleştirilen deprem araştırması sonucu Diyarbakır'da 9 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiğini anımsatarak 12 okulun daha yapılması gerektiğini bu nedenle hayırsever vatandaşların katkılarının çok önemli olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu cümlelerinin sonunda, yapılacak okul sayesinde yine Çermik'te bulunan başka bir okulun ikili eğitimden tekli eğitime geçeceğini bunun da önemli bir kazanç olduğunu ifade ettikten sonra hayırsever iş insanı Nazım Yılmaz Bahçeci'ye teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.