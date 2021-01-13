Bitlis'te kaçak sigara operasyonu! 3 kişiye gözaltı

Adilcevaz'a bağlı Yolçatı ve Erikbağı köylerinde 6 farklı adrese, jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği, 80 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, 1 arama dedektörü, 3,5 kilogram kıyılmış tütün ve 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelere, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.