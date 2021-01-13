Bozok Yaylası karla tanıştı

Kışın en güzel hediyesi kar, nihayet geçte olsa Yozgat'ta yüzünü gösterdi.

Dün sabah saatlerinde Ankara'da başlayan kar yağışı akşamüzeri Yozgat'ta da etkisini gösterdi. Karla karışık yağan yağmur, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yozgat'ın uzun süredir hasret duyduğu kar yapışı vatandaşların da yüzünü güldürdü. Bozok Yaylası'na düşen her kar tanesini bereket olarak ifade eden vatandaşlar; "Geç yağdı inşallah bereketli olur. Her kar tanesi Yozgat'ımızın arazilerine bereket saçacaktır" dediler.

Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de yolların trafiğe açık kalması için çalışma başlattı.