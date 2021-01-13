Bu kez de güzellik merkezinde olay çıkardı!

Gülcan Ç., maskesiz gittiği güzellik merkezinde çalışanları uyarısı üzerine maske taktı, ancak bu kez de çenesinin altına indirdi. Çalışanların tekrar uyardığı Gülcan Ç., bağırarak hizmet almayacağını belirtip, parasını geri istedi. Çalışanların iadeyi kabul etmesine karşın bağırmaya devam eden Gülcan Ç., "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim, ikinciyi yazmaları sıkar" diyerek çalışanların üzerine yürüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CAMI YUMRUKLADI

Çalışanları tehdit ettiği de öne sürülen Gülcan Ç, polis ekipleri tarafından güçlükle güzellik merkezinden çıkarıldı. Tehditlerine burada da devam eden Gülcan Ç., güzellik merkezinin camını yumrukladı. Güzellik merkezi çalışanlarının şikayetçi olası üzerine Gülcan Ç., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada kendisi de güzellik merkezinin çalışanlarından şikayetçi olan Gülcan Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.