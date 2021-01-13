“Diyar’ül Bedayi” eğitimleri başlıyor

Her ay yaptığı kültür ve sanat etkinlikleriyle başarılı çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Diyar'ül Bedayi" adı altında vatandaşlara yönelik çeşitli atölyeler açıyor. Alanında uzman akademisyenler ve eğitmenlerin yer alacağı atölyeler pandemi nedeniyle online sistemle gerçekleşecek. 23 Ocak itibariyle start alacak çalışmada vatandaşlar tiyatro,diksiyon, şan-ritim, kısa film yapımı ve senaryo yazma teknikleri olmak üzere istedikleri atölyeden faydalanabilecekler. Eğitimler 6 Mart 2021'de sona erecek.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

23 Ocak'ta ders başı yapılacak olan tiyatro,diksiyon, şan-ritim, kısa film yapımı ve senaryo yazma teknikleri olmak üzere istedikleri atölyelerinden yararlanmak isteyenler, 12-22 Ocak'ta aşağıda bulunan "Online Başvuru formu'nu" doldurarak başvuruda bulunabilecek. Başvuruda bulunmak isteyenler 0412 502 90 18 arayarak atölyeler hakkında bilgiler alabilecek. Eğitimler sonunda atölyelere katılanlara katılım sertifikası dağıtılacak.

ÖĞRENCİLER KISA FİLM YAPIMININ TÜM AŞAMALARINI ÖĞRENECEK

Tiyatro atölyesinde öğrenciler, tiyatro tarihi, oyunculuk, sahneleme teknikleri, metin yazarlığı ve dramaturji, tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisi, dekor, kostüm, aksesuar, makyaj ve yönetmenlik konularında bilgilendirilecek. Kısa film yapımına girişte kısa filmin tanımı ve tarihsel süreç ile türleri, kısa filmde senaryo yazımı, bütçe planlaması, pazarlama ve prodüksiyon, konulu belgesel ya da deneysel türde film yapmak, görüntünün dili, sinema ve diğer sanat türleri, fikrin senaryoya dönüşmesi, film ekibi kimlerden oluşur, post prodüksiyon ve kurgu uygulamaları başlıklarında katılımcılar eğitim alacak. Şan ve ritim atölyesinde kursiyerler, sesi tanıyabilme ve sesin etkili kullanımını öğrenme, doğru nefes alma teknikleri, nefesi ölçülü kullanma ve nefes kontrollü ile diyafram egzersizleri konularında bilgi edinecek. Senaryo yazma tekniklerinde senaryo nedir, senaryo nasıl yazılır, senaryoda dramatik yapı, yazım teknikleri, hikaye, tretman, diyalog, çekim ölçekleri veya çekim planları hakkında öğrenciler eğitilecek. Diksiyon atölyesinde katılımcılar Türkçemiz, dil ve toplum, doğru ve güzel konuşmak, ünlü harflerin doğru kullanımı, ünsüz harflerin doğru kullanımı, doğru konuşmak ile beden dili başlıklarında bilgi alacak.