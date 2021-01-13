Doğu'da fırtına bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde başlayacak Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da güney yönlerden esecek orta kuvvetli rüzgarın aralıklı olarak kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde beklenen ve yarın gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 50 ile 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya bağlı oluşabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.