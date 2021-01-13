Doktora görevi başında saldırı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ki polikliniğinde görev yapan Üroloji Uzman Doktoru Op.Dr. Kutsal Önal, hasta ve hasta yakını tarafından görevi başında darp edildi.

Başhekim Doç Dr. Seyhan Yılmaz yaptığı açıklamada "Ülkemizin dört bir yanında büyük özveri ve fedakarlıklarla hizmet eden sağlık çalışanlarımıza yapılan hiçbir saldırıyı affetmiyoruz. Hastanemizde mesleğini icra eden hekimimize hasta ve hasta yakını tarafından gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınıyor, hekimimize acil şifalar diliyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; kendi uzmanlık polikliniğinde sağlık çalışanımız Üroloji Uzman Doktoru Op. Dr. K.Ö'ın görevi başında darp edilmesi İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Doktorumuz; yaşanan pandemi sırasında kendisi de ailesi ile birlikte Covid-19 hastalığı geçirmiş ve hemen polikliniğine dönerek halkımıza hizmet etmeye başlamıştır. Vatandaşlarımıza her türlü şartlarda hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini artırmak için hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakârca sürdürdükleri çalışmaları her fırsatta dile getireceğiz ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağız. Sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapılacak.