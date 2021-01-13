Edirne rahat bir nefes aldı! Ortalamanın 4 katı yağış düştü...

'ORTALAMANIN 4 KATI FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ'



Meteoroloji verilerine göre kentte son 3 günde metrekareye 109.4 kilogram yağış düştüğünü belirten Recep Gürkan, "Edirne Meteoroloji Merkezi verilerine göre son 3 günde Edirne'ye metrekare başına toplam 109.4 kilogram yağış düştü. Bizim ortalamamızın 24 kilogram olduğunu hesaplarsak, 110 kilogram yağış ile Edirne'ye aşağı yukarı 4 katından fazla bir yağış düştü. Tunca Nehri, yatağının çok dar olması nedeniyle çok çabuk doluyor. Özellikle Sarayiçi bölgesinde, uzun yıllardan sonra Sarayiçi'ni tekrar su bastı. Tedbir amaçlı olarak Sarayiçi'ne girişi sağlayan Kanuni ile Yeniimaret'e geçişi sağlayan Saraçhane köprüleri trafiğe kapatıldı. Bununla ilgili uyarı da yayınladık. Vatandaşlarımızın belli bir süre buraları kullanmamasını önemle söylüyoruz. Sarayiçi'nde ekiplerimiz toplayabildiği tüm can dostlarımızı topladılar. Gece şartları itibariyle kalan hayvanlarımızla ilgili toplamamız da devam ediyor" diye konuştu.





'ER MEYDANINDA ZARAR YOK'



Tunca Nehri'nin taşmasıyla sularla kaplanan Sarayiçi yarımadasında Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı'nda ise herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden Gürkan, "Er Meydanı'nda sıkıntı yaratacak bir problemimiz yok. Şu anda Sarayiçi'nde su var. Er Meydanı'nın içerisine de su girmiş durumda ama henüz Kırkpınar'a çok zaman olduğu için bir sorun veya zarar ziyan yok. Arkadaşlarım Tunca Nehri'nin su yüksekliğinin artmasıyla beraber zemin kotunda olan malzemeleri yukarıya taşıdılar zaten. Herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.