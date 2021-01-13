Ehliyetsiz sürücü polise takıldı

Kastamonu-Karabük Karayolu uygulama noktasın da bekleyen polis ekipleri Kastamonu istikametinden gelen Hakan D.nin kullandığı 37 HH033 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan Hakan D. Aracı ile kaçmaya başladı. Polisler 100.Yıl mahallesi Jandarma kavşağında polis ekipleri aracın önünü keserek durdurularak yakaldı. Yapılan GBT sorgusunda daha evvel Alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin el konulduğu ve Seyahat belgesi olmadığı belirlendi. Sürücü Hakan D. İstanbul'da vefat eden dayısının cenazesine gittiğini iddia ederek, gitmek için dakikalarca polise yalvardı.

Sürücü Hakan D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve kısıtlamaya uymamak suçlarından 6 bin TL civarında idari para cezası kesilirken, otomobili ise emniyetin parkına çekildi.