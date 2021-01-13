Elektrikle balık avına 22 bin lira ceza

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir'in Terlemez köyü yakınlarında Kızılırmak Nehri üzerinde, elektrikle balık avlayan R.E. ve M. C'yi suçüstü yakaladı.

Farklı cinste 270 adet balık, 1 adet şişme bot, 2 tulum, 1 fileli sepet, 2 elektrik verme aracı ve 2 elektrik yükseltmek için kullanılan regülatör ele geçirildi.

Yasak yöntemlerle balık avlayan R.E. ve M.C'ye Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 22 bin 890 TL ceza kesildi ceza kesildi.

Balık ve malzemelere jandarma tarafından el konuldu.