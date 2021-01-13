Emniyet güçlerinden ortak operasyon

Hatay'ın Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele Grup Amirliği, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ortak bir operasyona imza attı.

İlçenin Oğulpınar Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, Y.Ş. B.Ş., H.Ş. ve A.Ş.'nin evlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 216 gram Kubar Esrar, 422 kök Kenevir bitkisi, 2 adet AK-47 tüfek ve 6 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız RETAX marka 7,65 mm tabanca ve 2 adet şarjör, 270 adet 7,62 mm fişek, 42 adet 7,65 mm fişek, 2 adet 9 mm mm fişek, 1 adet otomatik av tüfeği ve 37 adet kartuş, 1 adet havalı tüfek ve 33 adet tüfek saçması, 11 adet sikke, 1 adet el telsizi, 1 adet tüfek dürbünü, 1 adet avcı yeleği, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak ve 1 adt muşta bulundu. Olayla ilgili ve sahipleri Y.Ş. B.Ş., H.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı.