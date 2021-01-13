Evde ekmek tarifi ile malzemeler nelerdir? En kolay ve pratik ekmek tarifi!

Evde ekmek yapmak isteyenler mutlaka püf noktalarına dikkat etmeli! Fırın ekmeği gibi dışı çıtır içi yumuşacık ekmekler yapmak istiyorsanız mutlaka ustaların lezzet sırlarına göz atmalısınız. İki günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarıdan ekmek almak istemeyenler ekmeğini evde yapmayı deniyor. Evde ekmek yapımında lezzetin sırrı ise püf noktalarına dikkat etmekten geçiyor. İşte evde ekmek yapmak isteyenler için tam ölçülü ve pratik ekmek tarifi...

KURU MAYA İLE EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ: