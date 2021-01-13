Evde ekmek tarifi ile malzemeler nelerdir? En kolay ve pratik ekmek tarifi!

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Evde ile malzemeler nelerdir? En kolay ve pratik tarifi!

Her yemeğin yanına yakışan , önemli besin değerleri taşımasının yanı sıra tokluk hissi sebebiyle de birçok kişi için sofraların vazgeçilmezidir. Son dönemlerde sebebiyle evden çıkamayanlar, ekmeğini evde yapmayı tercih ediyor. Evde ekmek yapmak isteyenler en kolay ve en lezzetli tarifi bulmak için internetten ‘?’ araştırması yapıyor. Evde ekmek yapımında lezzeti yakalamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte ustaların ekmek yapımında dikkat ettiği püf noktalarla en kolay

Giriş Tarihi: 13.1.2021 20:39 Son Güncelleme: 13.1.2021 20:39 ABONE OL
En kolay ekmek tarifi... Evde ekmek nasıl yapılır? İşte fırın ekmeği lezzetinde ekmek tarifi...

Evde yapmak isteyenler mutlaka püf noktalarına dikkat etmeli! Fırın ekmeği gibi dışı çıtır içi yumuşacık ekmekler yapmak istiyorsanız mutlaka ustaların lezzet sırlarına göz atmalısınız. İki günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarıdan ekmek almak istemeyenler ekmeğini evde yapmayı deniyor. Evde ekmek yapımında lezzetin sırrı ise püf noktalarına dikkat etmekten geçiyor. İşte evde ekmek yapmak isteyenler için tam ölçülü ve pratik ...

KURU MAYA İLE EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ:

  1. 2 yemek kaşığı kuru maya
  2. 1 yemek kaşığı toz şeker
  3. 2 su bardağı ılık su
  4. 4 su bardağı un
  5. 2 tatlı kaşığı tuz
  6. Üzeri için: yoğurt
En kolay ekmek tarifi... Evde ekmek nasıl yapılır? İşte fırın ekmeği lezzetinde ekmek tarifi...

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle bir kaba kuru maya koyun. Kuru mayanın aktifleşmesi için üzerine ılık su ve şeker ekleyin.
  • Kuru maya, ılık su ve şekeri iyice karıştırın. 15 dakika bekleyin.
  • Ayrı bir yoğurma kabına unu koyup üzerine tuz ekleyin.
  • Mayalı karışımı unun ortasını açarak ortasına ekleyin.
  • Kenarlardan ortaya olmak üzere elinizle veya bir spatula yardımıyla karıştırın.
  • Karıştırırken elinize yapışıyorsa elinizi hafifçe ıslatıp devam edebilirsiniz.
  • Hamuru güzelce karıştırdıktan sonra üzerine kalın bir bez kapatın ve 45 dakika bekletin.
En kolay ekmek tarifi... Evde ekmek nasıl yapılır? İşte fırın ekmeği lezzetinde ekmek tarifi...

Bekleyen hamurunuz şiştikten sonra boş tezgahın üzerine hafifçe un serpiştirin. Hamurunuzu tezgah üzerine alın ve iyice yoğurun. İyice tok bir hale gelen hamurunuzu ıslatılmış bıçak yardımıyla 8 eşit parçaya bölün. Böldüğünüz parçaları iyice unlayın. Parçaları elinizde iyice yuvarlayın. Rulo şekline veya istediğiniz şekile getirip pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Tüm parçaları fırın tepsisine dizdikten sonra nemli bir bez üzerine örtün. 20 dakika bu şekilde beklettikten sonra fırça yardımıyla üzerlerine yoğurt sürün. Ekmeklerin üzerine bıçak yardımıyla kesikleri atın ve 230 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Üzerleri kızardığında fırından alıp ilk sıcağı geçtikten sonra tüketebilirsiniz.

En kolay ekmek tarifi... Evde ekmek nasıl yapılır? İşte fırın ekmeği lezzetinde ekmek tarifi...

EKMEK YAPIMI PÜF NOKTALARI...

oldukça kolay olmasına rağmen birkaç püf noktaya dikkat edilmezse istenildiği gibi bir lezzet ortaya çıkmayabilir. Fırından alınmış gibi dışı çıtır içi yumuşacık ekmekler yapmak istiyorsanız işte yapımında püf noktalar...

  1. Un seçiminde taze olmasına ve hava almamış olmasına özen gösterin. Unu kullanırken mutlaka un eleğinden geçirerek kullanın.
  2. Ekmek yaparken içme suyu kullanın.
  3. Maya ve tuzun direkt temasını engelleyin.
  4. Ekmeği yoğururken mutlaka dıştan içe doğru yoğurun.
  5. Ekmek fırından çıktığında parmağınız ile bastırdığınızda tekrar aynı şekle dönüyorsa başarılı bir şekilde pişmiş demektir.

En kolay ekmek tarifi... Evde ekmek nasıl yapılır? İşte fırın ekmeği lezzetinde ekmek tarifi...
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Evde ekmek tarifi ile malzemeler nelerdir? En kolay ve pratik ekmek tarifi!
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