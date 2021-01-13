En lezzetli emanet

Pandemiyleen ön cephede savaşan sağlıkçılar, koronavirüs nedeniyle kaybettikleri meslektaşlarının emaneti çocuklarına sahip çıkıyor. Çoğunluğu kadın olan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı üyesi doktorlar, "Emanetiniz Emanetimizdir Bursu" için biraraya geldi ve "100 Doktor, 100 Tarif" adlı yemek kitabı yazdı. Kitabın geliriyle çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanacak. 9'uncu baskısını yapan kitapla ilgili süreçleri Caretta Kitap yürütüyor. Proje sorumlusu Dr. Murat Çam, "Bu kitap hekimlerin yüksek idealler etrafında birleşmesinin ve dayanışmasının ürünü" dedi.