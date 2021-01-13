Engelsiz taksiden 5 bin 213 kişi faydalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" ile ulaşım desteği veriyor. Bu kapsamda 2020 yılında 3 bin 43 engelli vatandaşın 5 bin 213 ulaşım isteğini" Engelsiz Taksi" ile karşıladı. Engelli vatandaşlar bu hizmet ile zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkânı buldu.

ENGELLİLERİN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların her zaman yanında olarak onların dertlerine derman olacak hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara "Engelsiz Taksi" ile ulaşım hizmeti sağlanıyor.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli'de hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan "Engelsiz Taksi", tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.

3 BİN 43 KİŞİ FAYDALANDI

Engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı "Engelsiz Taksi" hizmetinden 2020 yılında 3 bin 43 kişi faydalandı. 08.30 ile 17.30 arası hizmet veren Engelsiz Taksiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.