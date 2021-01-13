SON DAKİKA! Ev hanımlarını kullanıyorlardı! Ankara'daki çete çökertildi!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu Ulus semtinde altın basım atölyesi şeklinde düzenledikleri iş yerinde ayarı düşürülmüş altın yaptıkları tespit edildi. İmalathanede altınların içerisine bakır alaşımı karıştırarak ayarını yükselterek 18-20 ayar bilezikleri 22 ayar bileziklere çevirdiklerini tespit etti.

Piyasaya sürdükleri ayarı yükseltilmiş bileziklere tanınmış güvenilir firmaların markalarını basarak kuyumcular tarafından şüphe çekmemesi sağlanırken ayrıca dikkat çekmemek için özellikle ev hanımları kullandı. Bu yöntemle Keçiören Altındağ. Mamak, Etimesgut ilçelerinde 9 kuyumcuya bu bilezikleri sattıkları tespit edildi.

ŞEBEKE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Çalışmalarını tamamlayan Mali Şube ekipleri, imalathaneye baskın düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar üzerinde kuyumculara verilmek üzere hazırlanmış 18 adet bilezik, piyasadan dolandırdıkları 127 bin liraya ele geçirildi.

Baskında altın üretiminde kullanılan çok sayıda makine bakır tel, hassas terazi ve altın suyuna el konuldu. Şebeke üyelerinden Ç.Y, S.T ve N.O.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, şebeke yöneticileri M.Ö, E.S ve M.K.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.