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Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

İlçesi Seymen Mahallesi'nde oturan 36 yaşındaki tır şoförü , evinde ateşli silahla vurulmuş bir halde bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:18 ABONE OL
Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin ilçelerinden Başiskele Seymen Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Ela Sokak adresinde ikamet eden ve TIR şoförü olan Faik Güler (36)'den bir süredir haber alamayan yakınları eve gelerek kendisini kontrol etmek istedi.

Eve giren yakınları Güler'i tabancayla vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Güleri'in yakınları hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Güler'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

İntihar olduğu düşünülen olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Evinde silahla vurulmuş halde bulundu
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