Eyyübiye’ye olimpik havuz

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunup, ilgililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda süren çalışmaları inceledi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ali Çiftçi ve Abdullah Toprak'la birlikte yapım çalışmalarının sürdüğü alan giden Başkan Kuş, burada ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp, havuz kompleksini gezdi. Muradiye mahallesinde yaklaşık 1200 metre karelik kapalı alanı kapsayacak olan yapı, betonarme ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metre karelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek. İlçe gençliğinin ve vatandaşların faydalanacağı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun 120 günde bitirilmesi hedefleniyor.

Alandaki incelemeleri esnasında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Göreve geldiğimiz günden itibaren Eyyübiyeli ve Şanlıurfalı kardeşlerimize vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Göreve ilk geldiğimiz gün Eyyübiye İlçemizde Yarı Olimpik Yüzme havuzunun eksikliğini gördük. Vatandaşlarımız tarafından ve en önemlisi çocuklarımız tarafından bizden talep edilmişti. Biz de göreve geldiğimiz gibi hummalı bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük ve Eyyübiye'mize Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu kazandırıyoruz. Yaklaşık bir ay önce temelini atmıştık ve şuanda hafta sonu demeden, yasaklar demeden Eyyübiyeli kardeşlerimizin adına elçileri olarak Eyyübiye'mizi geziyoruz, eksiklikleri tespit ediyoruz. Şimdi Yarı Olimpik yüzme havuzunun incelemesini yapıyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmalarını inceliyoruz ve ciddi manada yüzme havuzumuzun yükseldiğini gördük. Bu bizi ziyadesi ile mutlu etti. İnşallah birkaç ay sonra Yarı Olimpik yüzme havuzumuzu ilçemiz çocuklarına, gençlerimize, vatandaşlarımıza kazandıracağız. Eyyübiye her şeye değer, Eyyübiye'ye ne yaparsak değer." şeklinde konuştu.