Fabrikada KADES tanıtım

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla vatandaşların kullanımına sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması olan KADES'in tanıtım ve bilgilendirmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Düzce İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Ekiplerii son olarak Çilimli İlçesinde bir tekstil fabrikasında kadın personele uygulamayı tanıtarak, uygulamanın nasıl kullanıldığını gösterdi. Kadınların programı indirerek kullanabilmeleri konusunda yapılan bu eğitimlerin bundan sonrada, mahallede yaşayan ev hanımından fabrikada çalışan her kadına ulaşana kadar devam edeceği öğrenildi.