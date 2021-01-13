Fırtına Nevşehir’i vurdu

Nevşehir il genelinde dün gece saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, dün kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek, fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Çatıdan düşen parçalar park halindeki araçlara maddi hasar verdi.
İl merkezinde de inşaat halinde bir binanın çatı kısmı yıkıldı. Etkisini artıran fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.