Gezmek için Konya’ya getirdiği kadınlara tecavüz edip, silah zoruyla fuhuş yaptırmış

İnternetten tanıştıkları Özbekistan uyruklu 2 kadını gezmek için getirdikleri Konya'da tecavüz edip, pasaportlarına el koyup, silah zoruyla fuhuş yaptıran Mehmet Demirbaş (25) ve Azerbaycan uyruklu arkadaşı Ulvi Akbarov (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler tarafından kapı üzerlerine kilitlenen iki kadın ise itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

İstanbul'da yaşayan Özbekistan uyruklu Saıdakhon Matkarimova (33) ve Umıda Juraeva (27) sosyal medya üzerinden Mehmet Demirbaş ile tanıştı. Kadınların güvenini kazanan Demirbaş, gezdirme amacıyla kadınları Konya'ya davet etti. Kadınların tamam demesi üzerine ticari taksiyle İstanbul'a giden Demirbaş, iki kadını 8 Ocak günü önceden kiraladığı apart daireye götürdü. Kadınlara zorla tecavüz eden Demirbaş, arkadaşı Azerbaycan uyruklu Ulvi Akbarov ile birlikte silah zoruyla kadınlara fuhuş yaptırdı.

İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDILAR

Tecavüzlere ve zorla fuhuş yaptırılmaya dayanamayan iki kadın 11 Ocak günü polisi arayarak, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesinde bulunan bir apart dairede zorla tutulduklarını, daire kapısının üzerlerine kilitlendiğini, kendilerine tecavüz edilip, zorla fuhuşa zorlandıkları yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kilitli olan kapıyı açamaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İki kadın itfaiye merdiveni ile balkondan alınarak kurtarıldı.

ÜZERLERİNDEN DAİRENİN ANAHTARI, KADINLARIN PASAPORTU VE NOT DEFTERİ ÇIKTI

Kadınların ifadelerine başvuran polis, şüpheli Mehmet Demirbaş'ı stüdyo dairenin önünde yakaladı. Kadınların 'Ali' olarak bildikleri Ulvi Akbarov ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Akbarov'un adresinde yapılan aramada kadınları tehdit etmek için kullandıkları tabanca ve gelir-giderleri yazdıkları not defteri ele geçirildi. Mehmet Demirbaş'ın üzerinde ise kadınları kilitlediği dairenin anahtarı ile Umıda Juraeva'nın pasaportu bulundu. Şüphelilerin aynı kattaki yan daireyi de tuttukları, anlaştıkları müşterileri o daireye yönlendirdiği, parayı ise kadınlara vermeden kendileri aldığı öğrenildi.

'İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI ÇIKSIN'

İki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Mehmet Demirbaş ve Ulvi Akbarov ise emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, kadınlarla eğlenmek için o daireyi tuttuklarını söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Demirbaş, sağlık kontrolü sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensupları, 'İyi çek, yakışıklı çıksın' dedi. Her iki şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, 'İnsan ticareti, Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.