“Göç ve Kadın” temalı kısa film yarışması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay Temsilciliği, "Göç ve Kadın" temalı bir kısa film yarışması düzenlediklerini açıkladı. KADEM kısa film yarışmasıyla yarınlara nitelikli bir görsel arşiv bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.

KADEM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KADEM Hatay Temsilciliği bünyesinde düzenlediğimiz 'Göç ve Kadın' temalı kısa film yarışmasıyla hayatını geride bırakıp, çoğu zaman meçhule adım atan kadınların yaşadıklarına dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Son başvuru tarihi: 27 Şubat Sen de bize katıl!" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİYE 10 BİN LİRA VERİLECEK

Kısa film yarışmasının jüri üyeleri arasında oyuncu-yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Türker Elitaş, yönetmen Ümit Sıkar, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve KADEM Hatay Temsilcisi Selma Tunç bulunuyor. "Göç ve Kadın" temalı kısa film yarışmasının birincisine 10 bin lira, ikincisine yedi bin lira, üçüncüye ise beş bin lira ödül verilecek. 10 Ocak'ta başvuruların alınmaya başladığı kısa film yarışmasının son başvuru tarihi ise 27 Şubat.