Göçmen çift kültür elçiliği yapıyor

Kırşehir Merkez Ahi Çarşısı'nda 1 yıl önce açılan Özbek Pazarında göçmenlere yönelik yiyecek, giyecek ve kozmetik ürünler satılıyor. Ürünlerin hepsi Pakistan'dan getiriliyor ve Özbek kültürüne uygun hazırlanıyor. İşletmenin üç ortağından biri 56 yaşındaki Mehmet Özcan, diğer ortakları ise Afganistan Özbekleri olarak bilinen Mine ve Gafur Mahmudi çifti. Birlikte açtıkları işletmede Mine Mahmudi (23) ve eşi Gafur Mahmudi (30) hem ticaret hem de kültür elçiliği yapıyor.

"TÜRK DEVLETİNE NANKÖRLÜK ETMEDİK"

Ürünlerin çoğunu Pakistan'dan getiren ve Kırşehir'de göçmen ailelere hitap eden Gafur Mahmudi, gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti. Mahmudi; "Göçmen olmamıza rağmen her zaman alın terimizle helal para kazanmak istedik. Daha önce de ticaret yapıyorduk ve devam etmek istedik. Bizi bağrına basan Türk Devleti'ne kaçak ticaret yaparak nankörlük etmek istemedik. Vergi levhamızı aldık, içimiz rahat işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU İŞİ YAPACAĞIMA İNANMAZDIM"

Pakistan'dan getirilen kumaşlarla Özbeklere özgü kıyafetler diken Mine Mahmudi, "Bugünlere kolay gelmedik. Hep emek verdik. Önceden bu işi yapacağımıza inanmazdım ama şimdi eşimle birlikte buradayız. Kendi çevremizdeki insanlara hizmet ediyoruz. Kumaş işlemelerini kendim yapıyorum. İşleme iplerini bile Pakistan'dan getiriyoruz. Bazen meraklıları geliyor, kültürümüzü tanıtıyoruz. Bizim yöresel yiyeceklerimizden alıyorlar. Yemek tarifi de veriyorum. Hem kültürümüzü tanıtıyoruz hem de bizim kültürümüzden insanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

"KÜLTÜR ELÇİLİĞİ YAPIYORUZ"

Afgan çifte ilham kaynağı olan ve onları bu işe teşvik eden Mehmet Özcan ise göçmenlerin uygun şartlarda çalışması gerektiğini vurguladı. Özcan; "Aynı apartmanda yaşadığım göçmenlerin yaşam tarzını merak ettim ve böyle bir işe girmek istedim. Göç İdaresine başvurdum ve kimlikli yaşayan göçmenler arasından Mine Hanıma ulaştım. Fikrimi anlattım, kabul ettiler ve hep birlikte bir yola girdik. Burada onların yaşam tarzına uygun ürünler satıyoruz. Göçmenlere hitap ediyoruz ancak meraklı insanlar hep uğruyor ürünlerimizi inceliyor, onların hayatından bazı şeyler öğreniyorlar. İnsanlara böyle bir kültürün varlığını gösterdik. Mine Hanım göçmen kadınların da ayakta durabileceğini kanıtladı. Çalışıp kazanmak isteyince devletin de milletin de arkamızda durduğunu gördük. Helalinden kazanıyoruz. Hem de kültür elçiliği yapıyoruz." dedi.

İşletme açıldıktan sonra birçok yerden talep aldıklarını belirten Özcan üniversite öğrencilerinin tez çalışmalarında bile kendilerine başvurduğunu dile getirdi.