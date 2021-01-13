Gümüştok’a yılın en başarılı özel kalem müdürü ödülü

Mersin'de AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Özel Kalem Müdürü Onur Gümüştok, yerel bir platform tarafından 2019-2020 yılının en başarılı özel kalem müdürü ödülüne layık görüldü.

'TÜRKİYE'NİN EN GENÇ ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİNDEN BİRİ'

Mustafa Gültak'ın Akdeniz Belediye Başkanı olmasının ardından göreve getirilen ve Türkiye'nin en genç özel kalem müdürlerinden biri olan Onur Gümüştok, halkın en ulaşılabilir özel kalem müdürü olarak dikkat çekiyor. İnsanlar arasında ayrım yapmadan din, dil, ırk ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin 7/24 Akdeniz'de yaşayan vatandaşların sorunlarıyla ilgilenip çözüm bulmaya çalışan Gümüştok, naif kişiliği, güleryüzü ve yapıcı duruşuyla da takdir topluyor.

Gümüştok, Başkan Gültak'ın milletvekili olduğu dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanı olarak görev yapıyordu.