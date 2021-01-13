Son dakika haberi: Günlerce tecavüz edip fuhuşa zorladılar! 2 kadının kâbusu polis baskınıyla son buldu...

Konya'da oturan Mehmet Demirbaş, sosyal medyadan Umıda Juraeva ve Saıdakhon Matkarimova ile tanışıp birkaç gün telefonla konuştu. Ardından ikili, İstanbul'da yaşayan Juraeva ve Matkarimova'yı Konya'ya davet etti. Kadınların teklifi kabul etmesi üzerine, 2 kişi, geçen cumartesi günü İstanbul'a gitti. Daha sonra da kadınları Konya'ya getirdiler. Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde kiraladığı stüdyo daireye yerleştirdi. Demirbaş ve Akbarov, iddiaya göre iki kadının pasaportunu alıp, burada cinsel saldırıda bulundu. Ardından da arkadaşlarını çağırıp, kadınlara silah zoruyla fuhuş yaptırdılar.