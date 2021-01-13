Günlerdir kayıptı İznik’te bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşayan İzzet Döndü, geçtiğimiz 7 Ocak Perşembe günü sabah erken saatlerde evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Daha öncede defalarca kaybolduğu öğrenilen engelli kardeşlerini kendi çabalarıyla kısa sürede bulan ailesi, 6 gündür ulaşamadıkları kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Cep telefonu, kimliği ve engelli maaşı aldığı banka kartı ile ortadan kaybolan İzzet Döndü saat 13:00 sıralarında Yıldırım ilçesindeki Yeşil camide bulunan bir antika dükkanında bulundu.