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Günlerdir kayıptı İznik’te bulundu

’da yaşayan ve yüzde 80 engelli olan 46 yaşındaki İzzet Döndü İznik’te bulundu. Ailesi sevindirici haber Müge Anlı’nın konuk olduğu sırada öğrendi.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 13.1.2021 13:47 ABONE OL
Günlerdir kayıptı İznik’te bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşayan İzzet Döndü, geçtiğimiz 7 Ocak Perşembe günü sabah erken saatlerde evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Daha öncede defalarca kaybolduğu öğrenilen engelli kardeşlerini kendi çabalarıyla kısa sürede bulan ailesi, 6 gündür ulaşamadıkları kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Cep telefonu, kimliği ve engelli maaşı aldığı banka kartı ile ortadan kaybolan İzzet Döndü saat 13:00 sıralarında Yıldırım ilçesindeki Yeşil camide bulunan bir antika dükkanında bulundu.

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Günlerdir kayıptı İznik’te bulundu
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