‘Günlük hasta sayısı 1000’in altına indi’

Türkiye'de dün test yapılan 179 bin 208 kişiden 9 bin 809'una Kovid-19 tanısı konulurken, 171 kişi hayatını kaybetti. 10 bin 13 kişinin tedavisi/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Toplam vefat sayısı 23 bin 152, dünkü ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz" dedi.