Hakkari’de madende göçük! 2 kişi kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Üzümcü köyü yakınlarında bulunan özel bir firmaya ait maden sahasında meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Yoğun bir çalışma sonucunda göçük altında kalan Behçet Kurt ve ismi ögrenilemeyen bir kişi ambulanlasla Hakkâri Devlet Hastanesine sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu belirtildi. Göçükte çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.